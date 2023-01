Astro de Deadpool doa mais de R$ 10 mil a time de futsal sub-12

Ryan Reynolds comprou o Wrexham, clube da quinta divisão do Campeonato Inglês, junto com o ator Rob McElhenney, em 2020. A curiosa história virou série documental disponível no Star+, intitulada de "Bem-vindos ao Wrexham"

Dono do Wrexham, pequeno clube do País de Gales, o ator canadense Ryan Reynolds doou 1,6 mil libras, R$ 10,1 mil na cotação atual, ao time de futsal sub-12 da agremiação. O valor será utilizado para a aquisição de novos uniformes para os jogos oficiais do time.

Astro de Hollywood estrelando filmes como Deadpool, o ator resolveu fazer a doação depois de ouvir a história sobre a iniciativa de Kayleigh Barton, mãe do jovem Keegen, do time sub-12, que criou uma campanha online para arrecadar dinheiro para a equipe.

"Para tudo o que as crianças podem precisar", escreveu Ryan em email para Kayleigh.

Série documental

Reynolds comprou o Wrexham, clube da quinta divisão do Campeonato Inglês, junto com o ator Rob McElhenney, em 2020. A curiosa história virou série documental disponível no Star+, intitulada de "Bem-vindos ao Wrexham".

A série estreou no último dia 18 de janeiro. "Em 2020, Rob McEllhenney e Ryan Reynolds se uniram para comprar o Wrexham Footaball Club, da 5ª divisão, na esperança de criar uma história de azarão pela qual o mundo pudesse torcer. O problema? Rob e Ryan não têm experiência em futebol ou em trabalhar um com o outro", diz a sinopse oficial da produção.

