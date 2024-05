A Grande Conquista: fim de semana teve prova de resistência, discussões e Zona de Risco

Na última semana da primeira fase de A Grande Conquista , os vileiros disputaram uma prova de resistência, valendo um carro zero quilômetro. Ainda, as discussões sobre comida continuam na Casa Verde.

A Grande Conquista: Guipa se irrita com Poliana por ela não dividir comida



Na Casa Verde, os vileiros discutiram após Poliana comer um pedaço de carne sem consultar os colegas. Guipa ficou incomodado e gritou com a vileira.

Momentos depois, Poliana afirmou que pegou um pedaço pequeno de carne e, aos prantos, se desculpou com os demais Vileiros.



A Grande Conquista 2: Fellipe conquista prova de resistência

Os competidores de A Grande Conquista se depararam com um carro no pátio da Vila na última semana. Nessa sexta-feira, 3, eles disputaram uma prova de resistência em que tinham que ficar dentro do veículo e, quanto mais tempo passassem, as casas receberiam punições.