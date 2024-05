A Grande Conquista 2: Quem estará na segunda fase da competição?

A segunda fase do reality A Grande Conquista está prevista para iniciar na próxima semana, com 20 participantes que disputam o sonhado prêmio de R$ 1 milhão.

Após as duas últimas votações, estão na segunda fase do reality:

Os mais votados durante as “Zonas de Risco” garantiram suas vagas na Mansão da Grande Conquista. Achando que foram eliminados do reality, eles ficarão confinados em um hotel até que a fase da Vila chegue ao fim.

A Grande Conquista: conheça os participantes que estão na Mansão



Cel



Cel nasceu no Japão e veio para o Brasil com 7 anos de idade. Já trabalhou em papelaria, na roça, garçom, instrutor de academia e professor de tênis de mesa.



Ele tem mais de 450 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok. Atualmente, cria vídeos com as doutrinas de Meishu Sama - japonês fundador da Igreja Messiânica Mundial.



Anahí Rodrighero



A empresária Anahí Rodrighero tem 30 anos e é natural de Brasileia, no Acre. Mora em São Paulo desde os 18 anos e já participou do "Pânico na Band", do "Domingo Legal" e do "Faustão na Band".



Hoje, ela é empresária da moda e soma mais de 200 mil seguidores, compartilhando sua vida saudável com dicas de moda e mundo fitness.



Dona Geni



Mãe de Jaqueline Grohalski, atual campeã de A Fazenda, Geni tem 48 anos e é natural de Capitão Leônidas Marques (PR). Aos 11 anos, se mudou para Rondônia. Ela já trabalhou como vendedora de roupas e teve um restaurante. Ela ama cozinhar e “tem TOC por limpeza”.



Tem dois filhos, Fernando e Jaqueline, e uma neta. Atualmente está solteira.