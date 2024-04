Iza está grávida do seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima

Iza e Yuri Lima estão juntos desde janeiro de 2023 e a cantora já está entrando no seu terceiro mês de gestação

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima estão esperando o primeiro filho. A informação foi divulgada com exclusividade nesta quarta, 11, para a revista Glamour durante os bastidores da edição de maio, que trará "Iza & baby" na capa. O casal está junto desde janeiro de 2023.

A artista, que já está entrando no seu terceiro mês de gestação, afirmou estar em êxtase com a notícia e com esse novo capítulo da sua vida.

