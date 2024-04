Fábio Porchat e Sandy estreiam filme inspirado em ‘Evidências’

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

“A ideia original que começou tudo isso surgiu há alguns anos em um papo com um grande amigo, o Rafael Pitanguy. A gente estava debatendo sobre como muitas vezes uma música não deixa a gente esquecer uma pessoa que amamos. Foi um típico papo infinito de bar sobre o tema. Me lembro de sair dali e falar ‘isso dá um bom filme’. E uma coisa fundamental era achar uma música acima de qualquer suspeita, uma música capaz de abarcar o Brasil de Norte a Sul, um hino do amor. E nada mais brasileiro e romântico do que “Evidências”, relata.

Pedro Antônio, diretor do filme, conta que criar uma história com uma música tão marcante na vida do brasileiro surgiu de uma inquietação e vontade de levar uma ideia que teve há anos para o cinema. E que uma comédia romântica com viagem no tempo , em um modelo de narrativa de realismo fantástico , o instiga.

Para ele, a principal mensagem que o filme passa é de que todo casal tem uma música para chamar de sua, e que de alguma forma a música traz uma nostalgia. “Ela resolve aparecer com um propósito bem claro: reconecta-los. Acho que reinterpretar suas atitudes e ver se elas se afinam de fato com sua felicidade é uma das mensagens do filme”, conta.



Trabalhar com Fábio Porchat e Sandy foi uma das coisas boas do filme, segundo o diretor. Para ele, os dois mostraram, desde os ensaios, um entrosamento surpreendente e estavam empenhados em fazer o filme acontecer.



“E tem uma coisa mais doida ainda, os dois tinham que contracenar com eles mesmos, pois como o filme trata de viagem no tempo, havia o encontro do ‘eu’ do presente com o ‘eu’ do passado. Imagina então dirigir duas Sandys e dois Fábios, e às vezes com os quatro em cena ao mesmo tempo. Sem o talento e o empenho dos dois seria impossível “, revela.

