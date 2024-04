Beto Barbosa faz show especial em Fortaleza no mês de maio

Ingressos para show de Beto Barbosa em Fortaleza já estão à venda; evento especial do Dia das Mães também contará com apresentação do grupo Os Januários

O cantor Beto Barbosa se apresenta em Fortaleza com um show especial do Dia das Mães. Marcado para 4 de maio, o show do “Rei da Lambada” acontece no Círculo Militar de Fortaleza, clube localizado no bairro Meireles.

Conhecido pelos sucessos da lambada, merengue e outros ritmos latinos que conquistaram o Brasil, o artista traz um show em homenagem ao Dia das Mães. Além de Beto Barbosa, o evento terá show de abertura da banda Os Januários.

Os ingressos para a apresentação do artista paraense na Capital estão à venda no site OutGo, com valores de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira) para a pista. Nos outros setores, há possibilidade de comprar mesas com valores entre R$ 500 e R$ 900.