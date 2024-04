Yasmin Brunet é criticada por Déa Lúcia no Domingão do Huck

Yasmin Brunet participou do Domingão com Huck, neste domingo, 17, e recebeu comentários sinceros de Déa Lúcia sobre sua trajetória no BBB 24. A mãe de Paulo Gustavo questionou as atitudes da modelo em relação ao Davi e não teve filtros para direcionar sua opinião.

A veterana teria até entregado um livro sobre racismo para Yasmin. A filha de Luiza Brunet foi eliminada com 80,76% dos votos na semana passada.

Déa Lúcia questiona atitudes de Yasmin Brunet: “Fez tudo errado”



Quando chegou ao palco, a modelo foi perguntada por Luciano Huck se sentia saudades do reality. Logo que Yasmin respondeu confirmando, dona Déa rebateu.