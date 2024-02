Kanye West acusa Adidas de lançar tênis Yeezy "falsificados"

Adidas encerrou contrato com Kanye West por declarações antissemitas. O cantor alega que seus Yeezy continuam sendo vendidos de forma "falsificada"

West disse que a empresa de roupas esportivas está usando “cláusulas contratuais” e cinco décadas de “experiência empresarial” para “ abusar de um artista … na frente de vocês em plena luz do dia”.

O cantor foi idealizador do tênis Yeezy, um grande sucesso ao ser distribuído pela marca. Agora, Ye afirma que estão falsificando seus tênis .

Em uma postagem separada, o ex-marido de Kim Kardashian compartilhou uma imagem do tênis “falso” e escreveu que seus fãs devotos nunca comprariam um par.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

“Eles não estão apenas divulgando cores falsas que não são aprovadas, mas também me processando em US$ 250 milhões de dólares”, compartilhou o rapper que atuou como estilista da marca. As declarações foi compartilhadas por Ye em um vídeo de Instagram postado nessa segunda-feira, 26.

“Também não estão me pagando por esses sapatos que estão lançando e que têm meu nome", concluiu sua revolta.

Kanye West x Adidas: motivo do fim da parceria



Desde o seu primeiro lançamento em 2015, a marca Yeezy virou motivo de sucesso e obsessão por conta dos admiradores do streetwear. Porém, a colaboração de Kanye West com Adidas passou por um abalo após declarações do cantor em 2022.

Ryan Gosling irá cantar ‘I’m Just Ken’ na cerimônia do Oscar 2024; CONFIRA