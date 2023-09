Diretor de Adidas lamenta declarações polêmicas sobre o rapper Ye

O diretor-geral da Adidas pediu desculpas após supostamente relativizar as declarações antissemitas do rapper Kanye West, agora com o nome de Ye.

Björn Gulden, diretor da multinacional esportiva, lamentou o que chamou de "declarações equivocadas".

Ele expressou seu arrependimento para Jonathan Greenblatt, encarregado da associação de luta contra o antissemitismo, Anti-Defamtion League (ADL).