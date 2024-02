Oscar 2024: Ryan Gosling irá cantar ‘I’m Just Ken’ na cerimônia

Indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, "I'm just Ken" será apresentada ao vivo por Ryan Gosling durante a cerimônia de 2024

O ator Ryan Gosling irá realizar uma apresentação de “I’m Just Ken” durante a cerimônia do Oscar 2024. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 26, pelo Variety após semanas de especulações sobre o assunto.

Ryan interpreta Ken, co-protagonista de “Barbie”, filme dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na 96ª edição do Oscar, o ator irá cantar “I’m Just Ken”, música-tema de seu personagem, e que foi indicada na categoria de Melhor Canção Original. O evento acontece no dia 10 de março em Los Angeles, nos EUA.