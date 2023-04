Escola de Kanye West é acusada de só oferecer sushi como comida para alunos

A Donda Academy, escola particular e cristã fundada pelo rapper Kanye West em 2022 e fechada no mesmo ano, está sendo processada por duas ex-professoras da instituição. Segundo elas, os alunos só podiam se alimentar de sushi dentro do ambiente e era proibidos de levar alimentos diferentes para comer.

De acordo com o portal americano TMZ, a escola localizada em Simi Valley, na Califórnia (EUA) só oferecia sushi para o almoço dos alunos, que eram obrigados a comer no chão visto que o local não havia cadeiras, somente pufes de espuma. Além disso, as crianças não poderiam levar nenhum tipo de comida para a instituição.

As duas ex-professoras que processam a escola alegam que violação de segurança e práticas educacionais ilegais. Elas afirmam, ainda segundo o site, que sofreram discriminação racial e retaliação por chamarem atenção para problemas de higiene, educação e segurança na escola.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alunos da Donda Academy era obrigatoriamente preto (Foto: Reprodução/TMZ)



Estrutura e proibições da escola de Kanye West

Além de não ter cadeiras para os alunos estudarem, a escola também foi acusada de proibir as aulas no segundo andar da instituição porque "Kanye tem medo de escadas". As crianças eram também proibidas de fazer palavras-cruzadas e brincar de colorir; nenhum trabalho artístico tinha permissão de ser exposto nas paredes.

Todos os alunos também eram impedidos, segundo acusação das ex-professoras, de usar qualquer tipo de acessório, como colares e brincos. A medida tinha a justificativa "Kanye não gosta de acessórios".

Outra informação divulgada pela TMZ é que os alunos eram fisicamente trancados dentro da escola durante o horário escolar para impedir que fossem embora, ainda que para a suas casas.

O uniforme da Donda Academy era preto da cabeça aos pés e tinha a proibição das marcas Nike e Adidas por Kanye West.

Escola fechada em 2022

A Donda Academy foi fundada em agosto de 2022 por Kanye West em homenagem à sua mãe em Simi Valley, na Califórnia. Com mensalidade de US$ 15 mil (aproximadamente R$ 80 mil), a instituição de ensino particular fechou dois meses depois.

O motivo do fechamento "imediato" da escola foi uma série de declarações antissemita de Kanye West. Uma curiosidade sobre o caso é que nem os próprios filhos do rapper, North, 9 anos de idade, Saint, de 6 anos, Chicago, 4, e Psalm, 3, eram alunos do colégio.

Sobre o assunto Kanye West diz que deixou de ser antissemita após ver o ator Jonah Hill

Kanye West e brasileira Juliana Nalú terminam o namoro

Elon Musk enfrenta grande desafio no Twitter com provocações de Kanye West

Kanye West elogia Hitler e diz que não vê nazistas como maus

Twitter suspende Kanye West após mensagens de apoio a Hitler

Twitter suspende Kanye West por "incitação à violência", anuncia Elon Musk

'Eu amo Hitler': Kanye West intensifica sua retórica antissemita

Tags