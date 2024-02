Cauã Reymond vai com filha em show do Twice: 'K-pop na cabeça'

Virou fã? Ator Cauã Reymond compartilhou nas redes sociais registros de sua ida ao show do grupo de k-pop Twice com a filha e a irmã

Nos stories, o artista mostrou vídeos da sua chegada no Allianz Parque ao lado da filha e irmã, Lara Rodi. Em um dos materiais, ele disse: “O que um pai não faz por uma filha, né? Bora, k-pop na cabeça. Vamos com tudo”.

Cauã Reymond compartilhou registros no Instagram de sua ida ao show do grupo de k-pop Twice , que aconteceu em São Paulo na noite da quarta-feira, 7. O ator estava acompanhando sua filha Sofia, de 11 anos de idade, fruto do relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Também foram compartilhados vídeos durante o show em que mostravam Cauã curtindo a música. Já outros exibiam as performances das cantoras em sua segunda noite de shows em São Paulo.

Além do material nos stories, o ator publicou no feed da rede social um carrossel com fotos dele ao lado da irmã e um vídeo da filha aproveitando o show. Na legenda, escreveu: “Missão dada. Missão cumprida, né, mana!?”.

A presença de Cauã no show repercutiu nas redes sociais. No X (Twitter), um usuário disse: “Eu nunca imaginei que um dia ia ler Cauã Reymond e Twice no mesmo tweet”. Já outro escreveu: “Coisa mais aleatória no show do Twice”.

