Grazi Massafera e Humberto Carrão vivem romance, segundo jornal

A aproximação de Grazi Massafera e Humberto Carrão começou nas redes sociais e a história apenas vazou após Grazi comentar com amigos sobre o affair

Grazi Massafera e Humberto Carrão estão vivendo um romance secreto e sem compromisso, de acordo com o jornal Extra. O relacionamento começou no fim de 2023, quando os dois começaram a trocar flertes pelas redes sociais. Na mesma época, eles passaram a se encontrar e a história vazou após Grazi comentar com amigos sobre o affair.

Ainda de acordo com o jornal, os dois optaram por um romance sem compromisso, já que a agenda de trabalho de ambos está muito cheia.

