Grazi Massafera revela ter congelado óvulos: ‘Filho já tenho’

Mãe de Sofia, de 10 anos de idade, Grazi Massafera revela que não planeja ter filhos no futuro, mas congelou os óvulos

Um dos rostos mais populares da geração atual de atores, Grazi Massafera mantém o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Atualmente namorando o modelo Marlon Teixeira, a atriz de 41 anos de idade compartilhou os planos para o futuro da relação.

“Hoje em dia, eu priorizo uma relação legal, filho eu já tenho”, disse em entrevista ao podcast Wowcast. Divulgado na terça-feira, 5, o programa é comandado por Brunno Rangel e Marcelo Feitosa.

Durante a conversa, a modelo detalhou que, mesmo sem a intenção de ter filhos, realizou o congelamento de óvulos. Grazi Massafera é mãe de Sofia, atualmente com 10 anos de idade, fruto do relacionamento com Cauã Reymond.