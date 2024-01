Mariana Goldfarb lembra relacionamento abusivo e aconselha seguidoras

A influenciadora foi casada com o ator Cauã Reymond por sete anos e anunciou o fim do casamento em abril de 2023. Mariana não chegou a confirmar se viveu esse tipo de relacionamento com o galã da Rede Globo.

Mariana Goldfarb fala sobre relações tóxicas

"Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil", declarou a influenciadora.

Em seguida, afirmou que nada do que lhe foi dito se provou verdadeiro: "Eu queria dizer para vocês o seguinte: não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo é mentira.".

Por fim, Mariana disse entender que é difícil sair de algumas situações, mas garantiu que vale a pena.