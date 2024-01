Sandy e ex-marido, Lucas Lima, viajam em família para os EUA

Nas redes sociais, Sandy compartilhou registros da viagem que está fazendo nos Estados Unidos com os pais e o ex-marido, Lucas Lima

A cantora Sandy compartilhou em suas redes sociais na segunda-feira, 8, momentos em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos, acompanhada do ex-marido Lucas Lima e dos pais, Xororó e Noely Lima.

Na legenda, ela escreveu: “Passando pra deixar um registro de um dia delicioso. Foi lindo”. As fotos compartilhadas no Instagram registram momentos de Sandy com seus acompanhantes na viagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Sandy nega reconciliação do casamento com Lucas Lima