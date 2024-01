Junior relembra fim da dupla com Sandy: ‘Foi muito bom’

Junior Lima lançou primeiro álbum solo 16 anos após rompimento musical com Sandy

Dupla de artistas mais queridas do Brasil, Sandy e Junior surpreenderam os fãs ao anunciarem o fim da parceria musical em 2007. Na época com 23 anos de idade, Junior Lima revelou que a decisão que teve com a irmã foi “difícil” de compreender.

“Foi difícil entender o que era isso, tudo o que estava acontecendo. Era uma certeza muito grande, um movimento certo. Não imaginava o que viria pela frente e, olhando para trás, estávamos certinhos”, disse o artista em entrevista à Ana Maria Braga.

Durante participação no “Mais Você” desta segunda-feira, 25, Junior detalhou que a separação profissional de Sandy foi devido às vontades e desejos contrários entre os irmãos. “[O rompimento] Foi muito bom para a construção da minha maturidade, da vida adulta”, afirma.