Sandy x Wanessa Camargo: cantoras falam sobre boatos de rivalidade

No programa Domingão com Huck, Wanessa Camargo e Sandy relembraram momentos de amizade e desmentiram boatos; confira

Em participação no Domingão com Huck, neste domingo, 28, Wanessa Camargo e Sandy relembraram momentos marcantes e cantaram juntas, fazendo com que os fãs definissem o ocorrido como “histórico”.

Vozes de sucesso do pop nacional entre 1990 e 2000, as artistas também aproveitaram para acabar de vez com os boatos de inimizade entre as duas.

Coldplay convidou Sandy para subir em palco durante show em SP; ASSISTA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sandy era, para mim, alguém que eu já admirava. Crescemos juntinhas. Os pais são amigos há muitos anos. Aí, eu me lancei. Fui acompanhando a carreira deles. E aí começou essa sacanagem mesmo", disse a filha de Zezé Di Camargo.

"E eu acho que isso inclusive fez com que a gente não se aproximasse mais, isso acabou afastando a gente. Eu falei para ela uma vez: eu tinha dúvidas se ela realmente gostava de mim. E ela também, acho que também rolou isso. E teve um dia que eu olhei para ela e falei: 'Cara, se tem alguma coisa que te falaram, é mentira, porque eu sou muito sua fã", continuou a namorada de Dado Dolabella.



A fala foi recebida com aplausos por parte do público. Na sequência, a cantora comentou que depois acabou se aproximando de Sandy e elas se tornaram amigas, compartilhando até mesmo dicas de maternidade. Por fim, as duas cantaram no palco a música "Leve", que gravaram juntas para o projeto “Nós, Voz, Eles”, de Sandy, no ano passado.



Sandy também aproveitou o momento e destacou que as duas trocam muitas figurinhas pelo WhatsApp.

Wanessa Camargo e Sandy relembram o 1º encontro na TV

Filhas de grandes nomes do sertanejo, as duas ainda contaram da primeira vez que estiveram juntas em um programa de televisão. “Uma vez, antes de eu começar a cantar, na saudosa e maravilhosa Hebe (Camargo)”, relembrou Wanessa. “Eu nem sabia cantar”, brincou ela.

“A gente tinha 13 ou 14 anos. (...) Neste dia, cantamos de improviso uma música da Celine Dion”, completou Sandy.

Sandy e Fábio Porchat vão estrelar filme inspirado em 'Evidências'; CONFIRA