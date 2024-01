Réveillon de Fortaleza: 142 toneladas de lixo são recolhidos da Praia de Iracema

Com o fim das festividades do Réveillon de Fortaleza, chega o momento de limpar o local que reuniu cearenses e turistas em três noites de diversão. De acordo com a Prefeitura, foram recolhidas 142 toneladas de resíduos sólidos do Aterro da Praia de Iracema.

O processo de limpeza da orla da Capital ocorre desde a manhã de sábado, 30, após o encerramento da programação de cada dia de festa. Os trabalhos de coleta de lixo foram concluídos por volta das 12h30min desta segunda-feira, 1°.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas primeiras horas da manhã do dia 1° de janeiro de 2024, pilhas de garrafas secas de vidro ocupavam a praia junto ao público que ainda permanecia no Aterro, caminhando ou até mesmo dormindo na areia, sem se importar com o clima chuvoso ou os objetos ao seu redor.