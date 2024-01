Anitta e Melody farão parceria musical em remix de ‘Mil Veces’

Com relação marcada por intrigas e polêmicas nas redes sociais, Anitta e Melody finalmente aparecem juntas em novo remix do sucesso espanhol "Mil Veces"

A música com voz das duas artistas será oficialmente lançada nesta quinta-feira, 4, às 21 horas, em todas as plataformas digitais. Nas redes sociais, um teaser da canção já chamou a atenção dos fãs das cantoras que celebraram o novo projeto.

Confira o teaser:



MEU DEUS! Anitta e Melody anunciam remix de “Mil Veces” para AMANHÃ, dia 04/01 às 21h. pic.twitter.com/DlVdZ5Bin7 — UpdateCharts (@updatecharts) January 3, 2024

Notícias relacionadas:

Melody inicialmente recusou remix com Anitta: "O jogo virou"

Em 11 de outubro de 2023, a cantora Melody rebateu as declarações dadas por Anitta no programa "De Frente Com A Blogueirinha" que sugeriam que a intérprete de "Funk Rave" poderia gerenciar a carreira da adolescente.

"Acho que ela tem presença, cara de pau, vai lá e faz o que quer. Para mim, lembra muito eu", comentou. Ela também mencionou que gostou mais da versão de "Fake Amor", feita por Melody, do que da própria música original, intitulada "Faking Love".

"Eu acho ela o máximo e linda. Adoraria que ela fizesse o remix de 'Mil Veces'. Já quero pedir a versão dela, tá autorizadíssima, vou amar", completou.

Melody respondeu a Girl From Rio na ferramenta Stories, do Instagram. "Não pude deixar de olhar as menções no vídeo da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre 'Fake Amor' e pedindo uma nova versão da música nova dela, 'Mil Veces", disse.