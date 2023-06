Melody ultrapassa Anitta e tem música mais ouvida no Spotify

Melody ultrapassa Anitta com "Love, Love" no Spotify; cantoras estão na playlist de TOP 50 músicas mais ouvidas no Brasil

A cantora Melody ultrapassou Anitta na playlist do Spotify que mostram as 50 canções mais ouvidas no Brasil. Nesta segunda-feira, 26, a jovem de 16 anos de idade compartilhou em seu perfil no Instagram o print da playlist comemorando a “vitória” contra Anitta: “Quando você sente que venceu!”.

Atualmente em 29º lugar, a canção “Love, Love”, foi lançada no início de junho, e é interpretada por Melody e Naldo Benny. Já Anitta está na 30ª posição no TOP 50 com a música “Funk Rave”, novo single da cantora, que foi lançado na última sexta-feira, 23.

Melody excluiu a publicação com o comentário momentos depois, mas compartilhou um novo print sem fazer alusão ao confronto com Anitta. Em 2022, as cantoras discutiram nas redes sociais após a dona de “Funk Rave” comentar que Melody só estava em alta por causa das brigas na internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Melody ultrapassa Anitta com "Love, Love" no Spotify; cantoras estão na playlist de TOP 50 músicas mais ouvidas no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Na ocasião, a voz de “Love, Love” comentou “nunca ter falado mal de Anitta” e afirmou que a funkeira só esteve nas paradas musicais internacionais por conta de altos investimentos financeiros.

“Engraçado! Eu nunca falo mal dela e ela diz que meu trabalho não é profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela esteve no Top 1 global e sumiu. Era muito dinheiro investido. O meu trampo não tem aditivo financeiro, é tudo natural e, se não fosse profissional, não estaria chegando ao primeiro lugar, né”, disse Melody.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui