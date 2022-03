Girl from Rio: Confira os maiores acontecimentos da carreira de Anitta

Larissa de Macedo Machado, conhecida mundialmente como Anitta, começou a cantar com 7 anos em um coral de uma igreja católica, no Rio de Janeiro. No entanto, apenas em 2010 ela teve seu primeiro contrato como cantora assinado. Após postar um vídeo no Youtube, a artista chamou atenção de Renato Azevedo, até então produtor da gravadora independente "Furacão 2000".

Em 2013, após o sucesso da música "Meiga e Abusada", Anitta assinou com a gravadora Warner Music Brasil. Em julho do mesmo ano, a artista lançou seu primeiro álbum de estúdio, contendo o seu nome artístico. Nesta sexta-feira, 25, a cantora alcançou um feito inédito por um artista brasileiro: a música "Envolver" chegou ao primeiro lugar do Spotify Global.

Confira marcos de sua carreira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mark Ruffalo responde Anitta e incentiva adolescentes brasileiros a votarem

Bruna Marquezine viaja em abril para iniciar gravações de "Besouro Azul"

1 - Carreira nacional

"Show das Poderosas", lançada em 2013, foi o primeiro hit nacional da cantora. A canção atingiu a segunda colocação na parada de singles brasileira no Hot 100 Airplay, da da Billboard Brasil.

2 - Abertura das Olimpíadas

Em 2016, Anitta participou da abertura das Olimpíadas sediada no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista dividiu o palco com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Ao ser anunciada, a cantora foi elogiada pela revista da Billboard, onde foi ressaltada a importância dessa participação para alavancar sua carreira internacional.

3 - Primeiro feat internacional

Sua primeira parceria internacional também aconteceu em 2016. Em fevereiro daquele ano, a cantora lançou o clipe da música "Ginza", seu feat com o cantor colombiano J Balvin. No mesmo ano, Anitta lançou "Sim ou Não", em parceria com Maluma. A música trazia uma mistura de português e espanhol em sua letra.

No entanto, o primeiro hit internacionalmente notável foi "Downtown", outra parceria da cantora com J Balvin, em 2017.

4 - Primeira música solo em inglês

Em setembro de 2017, Anitta lançou sua primeira música totalmente em inglês, denominada "Will I See You", composição do produtor norte-americano Poo Bear. No entanto, foi em 2021 que a artista teve sua primeira música solo totalmente em inglês lançada. "Girl from Rio" foi gravada para seu quinto álbum de estúdio, o qual foi denominado com o mesmo nome.

5 - Primeira música solo em espanhol

Em maio de 2017, Anitta lançou "Paradinha", sua primeira música solo cantada totalmente em espanhol. O single foi lançado pensando em sua carreira internacional e teve clipe gravado em Nova York.

6 - Primeira apresentação internacional

No mesmo ano, Anitta fez sua primeira apresentação internacional ao lado da cantora Iggy Azalea, no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon.

7 - Primeira brasileira a cantar no réveillon da Times Square

Na passagem de 2020 para 2021, Anitta se apresentou no réveillon da Times Square, em Nova York, consagrando-se a primeira brasileira a cantar no evento.

8 - Envolver

Sua música "Envolver", lançada em novembro de 2021, ganhou força neste ano, atingindo o posto de primeira música mais tocada no Spotify, alcançando o primeiro lugar do ranking Top 50 Global da plataforma de streaming e músicas internacional.

Além disso, a música entrou para o ranking global "Top 10" do Spotify, em março, fazendo Anitta ser a primeira brasileira a entrar para essa lista.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags