Influencer finge estar em cruzeiro de Neymar com fotos alteradas

Assim como no caso do aniversário de Gessica Kayane , um perfil no X (Twitter) fez um compilado de publicações que reuniam prints dos stories postados por Vini no Instagram em que mostravam ele, supostamente, no cruzeiro.

O “influencer” Vini , que ganhou notoriedade por fingir estar na Farofa da Gkay, apareceu novamente nas redes sociais simulando estar em um evento, desta vez no cruzeiro do jogador Neymar, o Ney em Alto Mar .

As postagens na rede social são do perfil @eurodgo e mostram que o jovem está usando vídeos e fotos de outras pessoas que estão a bordo do navio para dizer que está no local.

Uma das imagens utilizadas, por exemplo, é do influenciador Cremosinho, mostrando um palco que aconteceria apresentações. Vini usou a mesma foto, apenas colocou um horário para diferenciar da original.

Curtindo o show no mundinho da lua dele pic.twitter.com/KwRLYgVfck — digo (@eurodgo) December 26, 2023

Em outro caso, ele postou uma foto que aparentemente tinha tirado com Neymar, o anfitrião do cruzeiro. Fotos com outras celebridades também apareceram no compilado, como uma com Deolane Bezerra. A imagem, no entanto, era alterada, a original a famosa aparece com outra pessoa.

o nosso divo encontrou o neymar pic.twitter.com/bcVRGDG20i

Play

Um story do suposto influenciador também revela um possível atrito com outro tripulante do navio. “Tem uma ‘famosinha’ que tá aqui no navio, que me bloqueou no Insta”, escreveu.

A conta do perfil de Vini no Instagram foi colocada privada e até o momento não há indícios de que ele se pronunciou sobre o compilado como fez com o da Farofa da Gkay.