Ney em alto mar: cruzeiro de luxo de Neymar começa nesta terça

O cruzeiro de luxo do jogador e influenciador Neymar começa nesta terça-feira, 26, e segue até sexta-feira, 29. A viagem, que contará com a presença do jogador, teve as cabines de R$6 mil a R$30 mil esgotadas.



O evento tem como patrocínio a Blaze, plataforma de apostas online investigada pela Justiça brasileira e que virou assunto após reportagem exibida no programa Fantástico. Além do patrocínio, a plataforma vai batizar o cassino instalado no navio “MSC Preziosa”.