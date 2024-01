Wesley Safadão recebe presente de Natal de R$ 1 milhão da esposa

No vídeo publicado, o artista demonstrou toda sua empolgação com o presente, afirmando: "Chegou o meu presente. É lindo, viu. Meu presente de Natal." O cantor já havia surpreendido Thyane em fevereiro do ano passado ao presenteá-la com uma BMW X7 também avaliada em R$ 1 milhão.

A celebração das festas de fim de ano aconteceu no Haras WS, propriedade de Wesley Safadão localizada na cidade de Aracoiaba, a 90 km de Fortaleza. O haras, adquirido em 2018, tornou-se um refúgio para a família, onde o cantor se dedica à criação de cavalos de raça.

Caminhão de Wesley Crédito: reprodução

Vale ressaltar que o cantor havia dado uma pausa nos shows em setembro para cuidar de sua saúde, após enfrentar crises de ansiedade. Nas redes sociais, Safadão compartilhou sua alegria ao desfrutar do presente e afirmou estar a caminho do município de Parambu, no interior do Estado.

A celebração de Natal no haras contou com a presença de amigos. Safadão compartilhou momentos da festa em suas redes sociais, destacando uma simulação da premiação "Melhores do Ano" com categorias adaptadas, como 'divórcio do ano' e 'briga do ano'.