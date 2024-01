Eliana comenta sobre procedimentos estéticos: ‘Faço mesmo!’

Durante conversa com Angélica e Xuxa sobre pressão estética, a apresentadora Eliana afirmou ter feito procedimentos estéticos e cirurgias plásticas

Uma das apresentadoras mais famosas do Brasil, Eliana comentou sobre os procedimentos estéticos no rosto além de cirurgias plásticas realizadas durante seus mais de 30 anos de carreira.

“Quando começou essa história de botox, publicamente, me 'pixavam' muito dizendo que eu fazia muito botox. Qual é o problema?”, questionou durante conversa com as parceiras de profissão, Angélica e Xuxa.

Na entrevista para o programa “Angélica 50 & Tanto”, que celebra as cinco décadas de vida da intérprete da Fada Bela, o último episódio debateu o tema pressão estética e teve como convidadas especiais as apresentadoras que comandavam a televisão brasileira nas décadas de 1990 e 2000.