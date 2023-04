Cauã Reymond fala sobre separação: ‘Sem exposições'

De forma repentina, sem alarde e sem demonstrar que o casamento estava abalado, a ex-esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb anunciou o fim do relacionamento com o ator na última quarta-feira, 19.

No mesmo dia, o artista resolveu se pronunciar e explicar que, por ser um homem reservado em relação à vida pessoal, essa seria a última vez que ele comentaria sobre o fim do casamento.

"Tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. Em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", iniciou o ator global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, Cauã Reymond pediu mais respeito e disse que não irá comentar mais nada sobre o fim do casamento, já que a relação entre os dois sempre foi visando à privacidade.

"Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão", finalizou Cauã.

Mariana, por sua vez, anunciou no stories do Instagram que “nossa vida não é feita só de coisas boas”. Muitos seguidores entenderam que o fim do casamento ocorreu por alguma possível traição.

"Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas", compartilhou a modelo.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags