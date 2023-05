Ex-mulher de Cauã Reymond curte postagens sobre relações tóxicas

Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, já havia levantado suspeitas sobre possível relacionamento tóxico com o ator da Rede Globo

A modelo Mariana Goldfarb, que ficou casada com o ator Cauã Reymond por sete anos, deixou várias curtidas em vídeos sobre relacionamentos tóxicos em uma rede social.

Em diversas publicações sobre relações tóxicas, Mariana curtiu e deixou os internautas com a desconfiança do possível casamento abusivo entre os dois, principalmente em postagens que falam de matrimônios narcisistas.

Uma dessas publicações fala sobre o parceiro, ou parceira, fazer com que o outro se sinta insuficiente na relação.

“Quando a gente fala de narcisismo, a gente tá falando de um jogo de controle e poder, então, o narcisista sempre tá colecionando coisas, prestando atenção em coisas e dando um jeito de minimamente fazer a gente se sentir inferior”, diz um trecho do perfil 'Narciso, Seu Espelho Quebrou'.

Nas redes sociais, muitos seguidores entenderam a indireta, e relembraram que antigas namoradas do ator já mostravam que Cauã Reymond supostamente teria esse comportamento com as companheiras.



Cauã Reymond falou sobre a separação

No dia 19 de abril, quando foi revelado que Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estavam separados, o artista resolveu se pronunciar e explicar que, por ser um homem reservado em relação à vida pessoal, essa seria a última vez que ele comentaria sobre o fim do casamento.

"Tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. Em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", iniciou o ator global.

Em seguida, Cauã Reymond pediu mais respeito e disse que não irá comentar mais nada sobre o fim do casamento, já que a relação entre os dois sempre foi visando à privacidade.

"Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão", finalizou Cauã.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb: houve traição?

Mariana, por sua vez, anunciou no stories do Instagram que “nossa vida não é feita só de coisas boas”. Muitos seguidores entenderam que o fim do casamento ocorreu por alguma possível traição.

"Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas", compartilhou a modelo.



