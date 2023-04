Cauã Reymond comenta post de Grazi e fãs incentivam reconciliação

Cauã Reymond comentou em uma publicação de Grazi Massafera e foi o suficiente para que os fãs suspeitassem de uma reconciliação entre o ex-casal global.

Mais novo solteiro entre as celebridades, o ator anunciou o divórcio com Mariana Goldfarb na última quarta-feira, 19.

Na postagem publicada por Grazi Massafera no domingo, 23, a atriz e modelo divulgou ser a nova embaixadora de uma marca de iogurte e Cauã comentou com um emoji de palmas.

A resposta do ator na publicação empolgou os seguidores e fez com que as pessoas incentivassem o possível retorno do casal.

“Esses dois juntos novamente vai ser a coisa mais linda desse mundo!”, disse uma seguidora. “Grazi e Cauã, o universo pede a volta de vocês! Pela filha que vocês tem juntos, voltem a ser um casal”, escreveu outra fã.

Cauã Reymond e Grazi Massafera são pais de Sofia, de 10 anos de idade, fruto do relacionamento do ex-casal que ocorreu durante os anos de 2007 a 2013.



