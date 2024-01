Isis Valverde fica noiva de Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo

A atriz Isis Valverde ficou noiva do empresário Marcus Buaiz, ex da cantora Wanessa Camargo; Ambos terminaram seus antigos relacionamento no ano passado

Isis Valverde ficou noiva do empresário Marcus Buaiz, ex da cantora Wanessa Camargo. A notícia foi divulgada pelo colunista Leo Dias e confirmada pela a assessoria de imprensa da atriz neste domingo, 17.

Em fevereiro de 2022, o casamento da atriz com André Resende chegou ao fim após seis anos juntos. Com ele, Isis tem um filho chamado Rael. No mesmo ano, o matrimônio de 17 anos entre Marcus com a Wanessa Camargo também terminou. Eles têm dois filhos, João e José.

O relacionamento de Isis e Marcus se tornou público em junho deste ano, no Dia dos Namorados. A atriz mostrou um buquê de rosas que ganhou do empresário, com um poema direcionado a ele também na publicação.

Já o empresário compartilhou uma foto em que aparecia as mãos deles unidas e um trecho de uma música de Matheus e Kauan foi usada na legenda. “O amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa”, escreveu.

