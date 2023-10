Isis Valverde é vítima de crime após nudes falsos serem divulgados

A atriz Isis Valverde foi vítima de um crime virtual após ter fotos nuas atribuídas à sua imagem. O caso foi revelado na última semana, e confirmado pela assessoria de imprensa da atriz em nota enviada à revista Quem nesta quinta-feira, 26.

De acordo com a publicação, fotos de Isis foram adulteradas com uso de programas de alteração de imagem. Uma sequência de fotos divulgadas na internet utilizou imagens reais do rosto da atriz e fez montagens em um corpo nu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz. Informa, ainda, que procedeu o registro da ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática para notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem as imagens fraudulentas", declara a nota afirmando que, por se tratar de uma "manipulação virtual e inventada", não irá mais se manifestar sobre o assunto.