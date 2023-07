Wanessa Camargo grava novo clipe com participação de Dado Dolabella

Wanessa Camargo está gravando novo clipe que irá contar com participação do namorado, o ator Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo está se preparando para seu próximo lançamento. Ainda em fase de produção, a artista realizou gravações na terça-feira, 18, que contou com a presença de Dado Dolabella, seu namorado.

As filmagens ocorreram na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e teve registros compartilhados nos perfis do Instagram do casal.

Ainda não se sabe se Dado Dolabella estará presente no videoclipe, mas o ator participou da montagem, auxiliando no deslocamento dos materiais, como os rebatedores de luz.

Em 2011, durante o primeiro namoro do casal, Dado participou do clipe “O amor não deixa”.

Após reatarem em meados de agosto de 2022, o ator participou de “Fragmentos”, clipe lançado por Wanessa Camargo em junho deste ano.



