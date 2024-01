Jogador do Fortaleza assume namoro com cantora gospel; saiba mais

Jogador do Fortaleza, Calebe Silva, assumiu namoro com a cantora gospel Sarah Beatriz nas redes sociais

“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós”, escreveu a artista na legenda da imagem que publicou em seu perfil do Instagram. Na foto, ela e o futebolista aparecem abraçados e sorrindo em um barco .

O jogador do Fortaleza Calebe Silva assumiu namoro com a cantora gospel Sarah Beatriz. O casal oficializou o relacionamento por meio de fotos e declarações nas redes sociais, no início desta semana.

Os seguidores parabenizaram o casal. Solange Silva, a mãe do atleta, também aproveitou para celebrar o relacionamento. "Agradeço a Deus por me permitir ter uma nova filha, e tão especial como você Sara, quero compartilhar com todos, que meu filho é consagrado desde meu ventre, e as nossa oração como pais sempre foi para que Deus no seu tempo perfeito apresentassem a ele pessoas do bem e temente a Deus!”, comentou.



Calebe Silva começou a atuar no Fortaleza neste ano e tem contrato até 2023 com o clube. Já Sarah Beatriz ganhou destaque por sucessos como "O Maior Vilão Sou Eu", "Todavia Me Alegrarei". A notoriedade maior veio após a participação no Criança Esperança, na Globo, em agosto deste ano.

