Selena Gomez confirma relacionamento com produtor Benny Blanco

Em uma outra publicação do perfil PopFactions, que também relata notícias de celebridades, prints de interações consideradas suspeitas entre o novo casal foram expostos e a ex-Disney comentou: “Fato”. Selena aproveitou para revelar que estão juntos há seis meses .

“Ele é absoluto em meu coração. Me tratou melhor do que qualquer ser humano neste planeta”, escreveu Selena em resposta a um comentário no Instagram. A publicação era de uma página de notícias de celebridades que revelava o relacionamento da atriz com Benny.

Selena Gomez se irrita por virar meme no VMA 2023: 'Nunca mais'

Os fãs de Selena Gomez, no entanto, não parecem concordar com o novo namorado da artista. “Espero que seja o marketing de um novo álbum”, escreveu uma seguidora. “Selena, querida, nós apenas nos preocupamos com o seu bem-estar e, por isso, ficamos chocados… Mas se você está feliz”, disse outra fã.

Selena então publicou uma foto no Story do Instagram junto a um rapaz, que aparenta ser Benny Blanco. Em uma outra postagem, a atriz escreveu: “Só um lembrete do quanto eu agradeço e amo cada um de vocês.”.



