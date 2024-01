Susana Werner anuncia separação e revela ‘abuso patrimonial’

Em publicação no Story do Instagram, a artista detalha ter sofrido “abuso patrimonial” durante os anos de casada com o esportista. Júlio César e Susana Werner estavam casados desde 2002, e são pais de Giulia, de 17 anos de idade, e Cauet, de 20 anos.

A atriz Susana Werner anunciou no domingo, 10, que está separada de Júlio César. A confirmação do divórcio entre a ex-global e o ex-goleiro da Seleção Brasileira surge após rumores de traição por parte de Júlio.

“Sou muito grata. Sempre vivi bem com tudo que ganhei. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês.. Meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo. (...) A gente fica triste, porque a gente quer resolver, quer ajudar, quer fazer e está de mãos atadas sem poder tomar decisões. Só para vocês entenderem um pouquinho. O nome disso é abuso patrimonial”, disse.

Susana aproveitou para confirmar que estava separada de Júlio César há cerca de um mês, mas que somente agora confirmou o divórcio. “O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você. Estava bem difícil já há muitos anos”, detalha.



Susana Werner e Júlio César: relembre as idas e vindas do ex-casal

Em maio deste ano, Susana e Júlio Cesar haviam anunciado o fim do casamento após 21 anos juntos. Na ocasião, a atriz alegou que a decisão se deu por conta de "tempos complicados" que estavam passando e que seguiriam seus sonhos separadamente.

Apenas dois dias depois, no entanto, ela comunicou que os dois tinham reatado. "Obrigada pela força. Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse ela, na época.