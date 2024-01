Ex de Ana Hickmann pede que medida protetiva da apresentadora seja revogada

Alexandre Correa está proibido de se aproximar da ex-esposa. A apresentadora registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica no dia 11 de novembro

A defesa do empresário Alexandre Correa entrou com novo pedido para revogar a medida protetiva solicitada que o impede de se aproximar de Ana Hickmann. O documento foi protocolado na sexta-feira, 8. A apresentadora registrou boletim de ocorrência (BO) por violência doméstica no dia 11 de novembro.

De acordo com Enio Martins Murad e Diva Carla, advogados de Correa, a solicitação foi feita após a apresentadora entrar em contato com o empresário por um aplicativo de mensagens, o que, segundo a defesa, infringiria as regras e quebraria a medida protetiva.