Beyoncé no Brasil: cantora negocia show em São Paulo em 2024

O retorno de Beyoncé ao Brasil pode estar próximo de acontecer. De acordo com Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo ( SPTuris ), empresa paulista voltada para execução de atividades de turismo e eventos, a cantora estadunidense está em negociações para fazer shows em São Paulo.

Gustavo afirma que a Prefeitura de São Paulo está acompanhando as conversas entre produtoras de eventos nacionais com a equipe da artista para a realização de um show na cidade.

Uma das mais lucrativas apresentações da artista em toda sua carreira, a “Renaissance Tour” é a mais recente turnê realizada por Beyoncé. Atualmente, no entanto, os shows foram dados como encerrados, o que pegou os fãs brasileiros de surpresa.



Issa Rae diz que Beyoncé chega ao Brasil em 2024

Os beyhives - como são chamados os fanáticos pela intérprete de "Crazy In Love" - reproduziram a fala nas redes sociais logo quando a entrevista com Arthur, também editor do Mundo Negro, foi divulgada.

Parte do elenco do filme "Barbie" (2023), a atriz perguntou ao repórter se ele iria ao show da turnê "Renaissance". O comunicador, porém, respondeu que as apresentações já tinham sido encerradas.

