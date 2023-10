Ivete Sangalo beija Daniela Mercury em show no Rio de Janeiro

Após 31 anos de um show histórico, a cantora Daniela Mercury voltou à Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, neste domingo, 22, para celebrar 40 anos de carreira e 30 anos do álbum "O Canto da Cidade".

A apresentação contou com várias participações especiais, entre ela a de Ivete Sangalo. Durante o dueto, as artistas baianas se beijaram e foram ovacionadas pelo público presente.

E essa declaração? "Você é da minha família, irmã. Te amo! Te admiro! Acho você foda!", Daniela Mercury para Ivete Sangalo. Não tem jeito elas são o axé!pic.twitter.com/RGwt55Tlp0

October 23, 2023