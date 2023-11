Xuxa é eleita uma das mulheres ‘Mais Sexy do Mundo’

Além de Xuxa, Gisele Bundchen, Ludmilla, Ana Castela, Alice Wegmann e outras artistas brasileiras integram lista das "100 Mulheres Mais Sexys do Mundo"

A apresentadora Xuxa Meneghel foi incluída na lista das “100 Mulheres Mais Sexys do Mundo”. Revelado na segunda-feira, 30, a artista brasileira de 60 anos de idade ocupa a 22º posição da relação que é votada pelo público.

“Falar a palavra sucesso junto com o nome Xuxa é tão habitual como respirar. A rainha teve um ano e tanto! ‘Sessentou’, teve uma série documental polêmica sobre sua vida e carreira, teve show em cruzeiro, capas e capas de revista. Nada diferente na vida de um dos maiores ícones de nossa vida”, descreve a publicação do Clube da Vip no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

'Robô' da Xuxa que fez previsões para 2023 viraliza por errar tudo o que previu; veja