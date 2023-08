Victoria's Secret: Gisele Bundchen e Adriana Lima voltam como Angels

Uma das marcas de lingerie mais famosas internacionalmente, a Victoria's Secret está apostando na nostalgia para atrair a atenção para seu mais recente lançamento. Nomeada “The Icon Collection”, a nova campanha da empresa reuniu modelos consagradas para estrelar a novidade.

Conhecido por reunir um time de nomes relevantes das passarelas, os desfiles da Victoria's Secret contavam com a presença das Angels, grupo de modelos de alto nível formado por Gisele Bundchen, Adriana Lima, Naomi Campbell e Candice Swanepoel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As modelos foram convidadas para estrelar a nova coleção da empresa de lingerie juntamente com os novos nomes do meio, como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Adut Akech e Paloma Elsesser.

O reencontro das Angels também faz parte do planejamento do “The Victoria's Secret World Tour”, desfile que irá retornar após cinco anos, e que deverá contar com as novas modelos da marca e os ícones da passarela internacional.



LEIA TAMBÉM Gisele Bündchen lembra trajetória: ‘Sou uma pessoa que acreditou’

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui