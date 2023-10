Fernanda Paes Leme anuncia gravidez: 'Vida nova aqui dentro'

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme anunciou nesta quinta-feira, 12, que está grávida do primeiro filho. "Tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", escreveu em seu perfil no Instagram.

A publicação mostra fotos em que a artista posa ao lado do noivo, o empresário Victor Sampaio, com uma imagem da ultrassonografia do bebê. "Nos últimos três meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para a gente", confessou na legenda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp