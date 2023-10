Bruna Marquezine revela ter ficado "traumatizada" após novela

Em entrevista, Bruna Marquezine revela ter ficado traumatizada após última novela na Globo. Crédito: Reprodução/YouTube

Bruna Marquezine declarou ter saído "completamente traumatizada" da última novela que participou da Globo, "Deus Salve o Rei", exibida em 2018. As informações foram reveladas em entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha nesta segunda-feira, 30. A atriz interpretou Catarina, vilã do folhetim e a primeira de sua carreira. Ela contou que estava animada para o papel, entretanto, a rejeição e críticas a personagem e seu trabalho ainda no início da novela, mexeram com o emocional dela. LEIA TAMBÉM| Ator de Mulheres Apaixonadas leva vácuo há anos de Bruna Marquezine

A situação mexeu com Marquezine, que ficou “bem mal” com o que acontecia. “Quando você está no meio daquilo tudo, você não tem uma visão clara da situação. Dói. A dor também é descabida”, desabafou. “Chorei muito. Fiquei bem mal, porque estava tão segura com aquilo que a gente estava construindo. Eu gostava, a direção gostava, o autor gostava, então a gente tinha muita certeza daquela personagem”, ela completou. “Deus Salve o Rei”, foi a última novela que Bruna participou. Ela estrelou ao lado de Marina Ruy Barbosa e Rômulo Estrela, o casal de mocinhos da trama. Em 2020, a atriz finalizou seu contrato com a Globo e agora realiza trabalhos para a Netflix e co-protagonizou seu primeiro filme internacional, Besouro Azul.