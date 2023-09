Marina Ruy Barbosa vai à Justiça contra Débora Nascimento; entenda

Marina Ruy Barbosa vai acionar Débora Nascimento na Justiça por causa das insinuações de que a atriz que interpreta a Preciosa na novela “Fuzuê” teria tido um caso com José Loreto. Na semana passada, em entrevista ao programa Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi, a ex-mulher do ator sugeriu que Marina teria sido uma das razões para sua separação, em 2019. Os dois tinham um relacionamento de mais de quatro anos, e têm uma filha, Bella, hoje com 5 anos.

Apesar de não citar o nome de Marina, Débora não negou o boato que surgiu em 2019. Por isso, vai precisar provar o que está insinuando caso deixe no ar que Marina teve alguma relação com Loreto. A atriz de Fuzuê até preparou um dossiê com várias conversas que teve com o ator quando ambos contracenavam em “O Sétimo Guardião”, de 2018. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O portal teve ainda acesso a prints que mostram José Loreto justificando a Marina que Débora Nascimento estava doente e que, por isso, havia cismado com a colega mesmo após ele dizer que não houve nada entre eles.