Ex de Shakira, Piqué cai de palco e brinca: 'truque de mágica'

Piqué, ex-jogador do Barcelona, estava promovendo um evento de futebol no México quando foi autografar a camisa de um fã e acabou caindo de um palco

O vídeo do acidente de Piqué viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 25. Em uma das publicações, com um tom de humor, o jogador se manifestou, falando que sua queda, na verdade, foi um “truque de mágica” , o que levou a acreditar que nada grave aconteceu com o ídolo do Barcelona.

Gerard Piqué sofreu um acidente no México. O ex-jogador do Barcelona acabou caindo de um palco no qual estava promovendo o evento "Kings League Américas" . O jogador estava se encaminhando para assinar uma camisa de um fã quando caiu de uma altura de aproximadamente dois metros.

Com Piqué, a competição também conta com outros jogadores conhecidos em sua organização, entre eles o ídolo mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández e o atleta campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo , James Rodriguez.

Piqué é um dos organizadores do evento esportivo Kings League, uma competição de futebol de sete, e estava no México promovendo a primeira edição da liga na América.

Em referência a isso, o podcast espanhol "Mamarazzi", do jornal "El Periódico" de Catalunya, trouxe informação de que o ex-zagueiro do Barça estaria infeliz sobre a relação de visitas aos seus filhos com Shakira, Milan e Sasha. Segundo a jornalista Laura Fa, “Piqué está percebendo o acordo de 10 e 20 (ele vê os filhos a cada 20 dias), que a certa altura achou que seria fácil, não está funcionando para ele.”

Em junho de 2022, Shakira e Piqué tornaram pública sua separação, o que com o tempo gerou uma série de episódios devido ao rompimento do relacionamento que não era de boas condições. Pouco depois do fim do relacionamento público, surgiram rumores de infidelidade do campeão mundial com a Espanha na África do Sul em 2010 e logo após, ele apareceu em público com sua atual companheira, Clara Chía Martí.

