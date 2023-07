Piqué se irrita com fãs de Shakira e rebate: 'Vocês não são ninguém'

No evento que marcava o encerramento da Kings League no último sábado, 29, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, 36, se irritou com fãs de sua ex-esposa, a cantora Shakira, 46, ao subir no palco para fazer um discurso.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, durante a fala de Piqué a plateia começou a gritar “Shakira! Shakira”, uma forma de demonstrar apoio a artista que se separou do ex-jogador após ser traída, segundo jornais espanhóis.

Em uma tentativa de controlar a situação, ele perguntou algumas vezes “o que que tem?”. Mas após se irritar, o ex-jogador do Barcelona rebateu o coro dizendo: “Tanto faz. Eu sou campeão mundial, e vocês não são ninguém”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em suas redes sociais, Piqué se pronunciou postando um vídeo no domingo, 30, em que a plateia aparece gritando seu nome quando ele estava no palco. Na legenda, ele escreveu: “Em Madri sempre fui amado”.

De acordo com pessoas que estavam presentes, em outro momento da noite, foi tocada a música “Waka, Waka”, interpretada por Shakira, escolhida por um colega de Piqué, Iker Casillas, 42. A ideia foi homenagear o ex-jogador, já que a música foi um dos hinos da Copa do Mundo de 2010, ano em que a Espanha foi campeã e ele participou.

Leia Mais Ex de Shakira, Piqué e Clara Chia vão casar; afirma TV espanhola

Shakira pode ser processada por Piqué após vídeoclipe com filhos

Shakira escreve carta e pede privacidade para os filhos com Piqué

Shakira e ex-sogra trocaram socos após descoberta de affair

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.