Shakira pode ser processada por Piqué após vídeoclipe com filhos

O conflito acontece após os filhos do ex-casal participarem do videoclipe da Shakira

A cantora Shakira pode ser processada pelo ex-marido Gerard Piqué por ter incluído os filhos no videoclipe de sua música “Acróstico”. Na produção, lançada no dia 15 de maio, aparecem os dois filhos do ex-casal, Milan, 10, e Sasha, 8, tocando piano e cantando a música que parece uma carta de amor de Shakira para pessoas que ajudaram a superar a dor do divórcio.

Amigos próximos a Piqué revelaram que o jogador de futebol ficou completamente surpreso e não sabia de nada sobre a aparição dos filhos, conforme divulgou o jornal espanhol La Vanguardia.

"Piqué não quer guerra, mas Tamborero está insistindo para que ele denuncie. O atual acordo não contempla a questão de expor crianças neste contexto. Os advogados de Shakira estão muito tranquilos, porque não está contemplado”, disse o jornalista Pepe del Real.

Segundo o advogado de Piqué, Ramón Tamborero, a cantora deverá ser comunicada em breve sobre a decisão judicial.

Clipe de Shakira com os filhos:

O videoclipe da música “Acróstico” foi lançado no dia 15 de maio, logo após o Dia das Mães. As cenas mostram brinquedos e roupas sendo encaixotados para uma mudança, o que simboliza a partida da família para Miami, nos Estados Unidos, onde moram atualmente. A canção retrata um amor incondiconal, que resiste apesar das tempestades e funciona como anestésico para a dor.

Com o sucesso da participação dos filhos nas redes, a cantora revelou em uma publicação no Instagram que o mais velho, Milan, tem escrito canções que já a “arrancaram lágrimas” e que Sasha, o mais novo, se dedica por horas ao piano, descobrindo sua voz. Ela conta que eles mesmos pediram para participar da música.

