Ex de Shakira, Piqué e Clara Chia vão casar; afirma TV espanhola

Gerard Piqué e Clara Chia devem casar em breve. A informação foi divulgada no programa de entretenimento Socialité, da rede de televisão espanhola Telecinco.

Ex-marido de Shakira, o ex-jogador de futebol e a nova namorada foram vistos em uma joalheria de Barcelona, na Espanha, na última semana.

Segundo o programa, o anúncio do casamento de Gerard Piqué e Clara Chia deve ser feito neste sábado, 24, mesma data em que Marc Piqué, irmão mais novo do craque espanhol, irá se casar.

Piqué e Shakira ficaram juntos por cerca de 12 anos e tiveram dois filhos. Porém, o casal nunca oficializou o casamento.

Gerard Piqué e Clara Chia: relembre o relacionamento

Gerard Piqué e Clara Chia oficializaram o relacionamento em janeiro de 2023, após o esportista publicar uma foto com a nova namorada em seu perfil no Instagram. Os dois foram flagrados juntos pela primeira vez em agosto de 2022.

Entretanto, eles teriam mantido um caso durante o relacionamento do atleta com a cantora colombiana Shakira. Nos comentários, internautas repudiaram a publicação. "Shaki team! Tomara que ela poste logo com outro boy", comentou a influenciadora Gabriela Sales.

Shakira se divorciou de Piqué em junho do ano passado e, em música dias antes da foto de Piqué, expôs a infidelidade do ex. "Trocou uma Ferrari por um Twingo", diz um dos versos da canção "BZRP Music Session #53", lançada em parceria com o produtor Bizarrap.



