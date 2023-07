Saiba como cuidar dos lábios para mantê-los jovens e hidratados

Coloração e volume da boca podem ser mantidos ou recuperados com tratamentos e cuidados básicos

Os lábios são formados por uma pele bastante fina em comparação com outras áreas do corpo. Por isso, são mais suscetíveis a danos ambientais, como o sol e o vento, aos maus hábitos, como cigarro e falta de hidratação, e o próprio envelhecimento biológico.

“Desde muito pequenos devemos cuidar dos nossos lábios. Isso é fundamental porque, com o passar do tempo, essa pele fina enruga, fica mais ressecada, perde volume e coloração, além do risco de cancerização”, explica a dermatologista Dra. Cintia Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Fatores que alteram os lábios

Com a idade, a aparência dos lábios tende a mudar, visto que, assim como a pele, essa área do rosto também perde colágeno. “Os lábios ficam cada vez mais finos, ocorre perda do contorno, passar batom fica mais difícil e os cantos dos lábios ficam para baixo. O ácido hialurônico, uma substância que existe na pele e é responsável pela hidratação e sustentação, também diminui em quantidade. Por isso os lábios ficam mais ressecados. Como os lábios ficam menos volumosos, é comum o aparecimento das rugas periorais, chamadas de código de barras”, diz a médica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine