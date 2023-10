Live de Larissa Manoela e Maisa rende R$ 40 milhões em 20 minutos

As atrizes participaram de campanha para nova linha do hidratante labial Carmed. Novas versões estão disponíveis nos sabores tutti-frutti e beijinho

Em seu perfil no Instagram, a atriz Larissa Manoela afirmou estar “muito orgulhosa de ser a embaixadora” da marca. Com um roupão personalizado, a artista posou ao lado do produto e recebeu comentários de sua co-influenciadora, Maisa — “Amo muitooo (sic)”.

O cosmético foi relançado anteriormente em parceria com a fabricante de doces Fini durante o mês de maio de 2023 e viralizou nas redes. A nova linha divulgada por Larissa e Maisa é chamada de BFF (“best friends forever”, do inglês).

Live de Larissa Manoela e Maisa: fila de espera do produto

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o presidente da Cimed, João Adibe Marques, confirmou ter suspendido a live commerce após receio na logística de entrega. O empresário afirmou que há uma fila de espera de 60 dias para abastecer as farmácias.

As novas versões estão disponíveis no sabor tutti-frutti na cor rosa glitter e no sabor beijinho, com fator de proteção solar 30.

Live de Larissa Manoela e Maisa: confira divulgação

A campanha nas redes oficiais da Carmed foca em seus perfis no Instagram e TikTok. No último, o hidratante labial é apresentado ao lado de Larissa Manoela e Maisa, enquanto as duas posam na gravação.

Confira a seguir o vídeo da campanha.

