João Gomes revela sexo do primeiro filho com Ary Mirelle; confira

O cantor João Gomes revelou o sexo de seu primeiro filho com a influenciadora Ary Mirelle. Em uma festa realizada nesta terça-feira, 25, o casal descobriu que está esperando um menino.

No chá revelação, membros de fã-clubes do cantor de piseiro, familiares e amigos do de João Gomes e Ary Mirelle estiveram presentes.

Na ocasião, o padre Maciel de Sousa, religioso que abençoou o casal durante o São João de Maracanaú, também esteve entre os convidados.

Em seu perfil no Instagram, Ary Mirelle publicou um vídeo do momento em que é revelado o sexo do bebê e escreveu: “Vem aí um vaqueirinho”. O primeiro filho do cantor João Gomes com a influenciadora irá se chamar Jorge.



